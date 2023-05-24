Курс на Запад: почему Армения больше не является союзником РФ

Что такое план "Джорджо Армани" и как он связан с геополитикой?

Так неофициально называют план, согласно которому ЕС будет рассматривать парную заявку на вступление от двух стран: Грузии и Армении.

Провалы России в войне против Украины делают такой сценарий реальным. Тем более, что в Армении успели разочароваться в РФ и ее союзнической помощи и уже ищут удобный момент, чтобы заявить о своих планах добиться членства в ЕС и НАТО.

Насколько реалистичен такой план? И что ему может противопоставить РФ?

Об этом ЕвроПравда пообщалась с президентом Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном.

Ниже – лишь расшифровка наиболее интересных заявлений армянского политика. А тем, кто желает разобраться в этой теме детальнее, в частности, узнать инсайды о переговорах с Азербайджаном, рекомендуем посмотреть это видео.

Не союзник, а оккупированная Россией страна

Армения все еще является заложником России. Говорить о том, что мы союзники России – это могло бы быть смешным, если бы не было так грустно.

На самом деле Армения – оккупированная страна, мы все еще являемся колонией, которая пытается вырваться из этого колониального гнета.

Я полагаю, что вы в Украине прекрасно это понимаете. Если еще помните, что было до нынешней фазы войны, то количество российских агентов, которые были в ваших спецслужбах, в армии. Представьте себе то же самое в Армении, только в еще больших масштабах.

Сам же Пашинян (премьер-министр Армении Никол Пашинян. – Ред.) относится к последнему поколению людей 1988 года, тогда, когда в Армении начались антисоветские выступления с требованием о праве Карабаха на выход из Азербайджана. Это было еще при советской власти.

Тогда возник целый пласт новых политиков. Сейчас мы понимаем, что они быстро попали под плотную опеку российских спецслужб.

В итоге Пашинян был избран народом как противовес открытым российским агентам. Однако на нем висит много личных страхов, фобий. Его шантажируют, потому что экономика Армении все еще на две трети принадлежит российским госмонополиям или пророссийским олигархам.

И поэтому Армении еще не удалось вырваться из-под влияния РФ. А точнее – фаза открытого противостояния России для Армении еще не наступила.

"Когтистая лапа Российской империи"

Москва будет торпедировать любое соглашение, которое ведет к миру.

Потому что единственный способ Москвы сохранить свое влияние – это война.

Поэтому сейчас главная цель Армении – убрать российское влияние, всю цепкую, когтистую лапу Российской Империи, которая впилась нам в горло. Она в экономике, она в политических партиях, она в спецслужбах, в армии, в Генштабе – она везде.

Россия сто лет подряд использовала фобию перед геноцидом, чтобы уверять так называемый "глубинный" армянский народ в том, что если Россия уйдет, то Армения погибнет.

Это очень глубоко вбивалось со школы, с детского садика. Сейчас, после войны 2020 года, люди увидели, что на самом деле мы воюем с Россией.

И сейчас, если считать, скажем, барометром общества таксистов – я недавно продал машину, езжу на такси, и я вижу, что, если два года назад почти половина общества боялась представить, что русские отсюда идут, то

сейчас три четверти наших граждан молят Бога, чтобы Украина победила и чтобы Россия ушла.

Огромное большинство общества с каждым днем проникается пониманием, что мы должны вырваться из лап РФ.

Тем более, что сейчас хватка России разжимается. Россия слабеет, потому что она теряет позиции под героическим сопротивлением украинского народа.

И в этом смысле мы Украину рассматриваем как своих главных союзников.

Потому что наш шанс на свободу связан с вашей свободой.

Отдельно победить нам не удастся. И мы это прекрасно понимаем.

Новый агент влияния Кремля

У РФ не получилось с армянским Медведчуком (речь идет о поддержке РФ экс-президента Роберта Кочаряна).

Теперь Россия и ее спецслужбы идут по плану армянского Иванишвили. Его имя известно, это Рубен Варданян (российский бизнесмен армянского происхождения, который недавно отказался от гражданства РФ). Он тоже своеобразный заложник, поскольку его капиталы в РФ.

В Грузии нынешние власти просто скупают необходимое для победы количество голосов. Что-то в этом роде российские спецслужбы попытаются сделать в Армении.

Они соберут всю старую гвардию, всех бывших президентов со своей камарильей, под одну шапку – под шапку Рубена Варданяна, назовут каким-нибудь героическим именем и таким образом создадут очередную марионеточную кремлевскую партию.

Поэтому мы, как демократические силы, должны создать коалицию демократических сил.

Драка будет большая и, повторяю, и победа в ней в огромной степени будет зависеть от победы Украины.

Заявка на вступление в ЕС и НАТО

Если контроль России будет сброшен, у меня нет сомнений – Армения пойдет на Запад.

Я могу сказать следующее – уже летом 2022 года Армении, пока неформально, было предложено претендовать на статус кандидата в члены Евросоюза. Такое вступление должно было произойти одновременно с Грузией.

Есть даже шуточное неофициальное название такого проекта – "Джорджо Армани" (от названий этих государств по-английски – Georgia и Armenia. – Ред.).

Однако если раньше это была просто шутка, сейчас это обсуждают уже серьезно.

Скорее всего, уже в этом году – немедленно после победы Украины – мы объявим о своем намерении быть кандидатом в члены Евросоюза.

Если этого не сделает Пашинян, тогда он будет сметен, потому что это воля большинства армян.

Армения с Грузией, как и Украина с Молдовой, будут сначала кандидатами, потом членами и Евросоюза, и НАТО. Это неизбежно.

Чего Запад хочет от Армении?

У нас существует довольно странный формат общения с Пашиняном. Он устроил структуру, которая называется "Внепарламентская оппозиция". Раз в месяц мы собираемся – лидеры 5-6 партий – и мы говорим с ним целый день о внешней и внутренней политике.

Конечно, это все остается между нами. Но в сущности я не раскрою большого секрета, если скажу вот что: последние месяцы, по крайней мере, с конца 2022 года точно – то есть уже почти полгода – все действия Пашиняна достаточно четко коррелируются, координируются с западными лидерами.

В первую очередь это Франция, которая имеет какой-то определенный символический патронаж над Арменией. В то же время это, по большому счету, позиция и ЕС в целом, и Соединенных Штатов.

В чем состоит эта позиция? Пашиняну дают понять: "следуйте в фарватере деэскалации, потому что вся борьба сосредоточена в Украине".

Путину очень важно создать второй фронт – где угодно и любой ценой. Это может быть Мали или Судан, это может быть Иран, это может быть Карабах.

Второй фронт необходим для того, чтобы оттянуть политическую энергию Запада от главного фронта, от Украины.

Поэтому регулярные эскалации в Армении, на армянских границах и в Карабахе Азербайджан устраивает не для себя. Насколько мы понимаем, это тоже огромное давление Москвы на Баку. Поскольку часто их интересы совпадают.

Готова ли Армения следовать этим советам? Думаю, что да.

Мы уже совершили ошибку, не присоединившись к Западу, и эта ошибка дорого нам стоила.

В 2018 году Джон Болтон, тогдашний советник президента США по национальной безопасности, был в Армении и предложил стратегический союз. Пашинян на это не решился, он боялся потерять то, что есть.

Но в итоге Пашинян потерял еще больше, и это стратегическая ошибка. Как в той максиме – "когда выбирают между войну и бесчестьем, получают и войну, и бесчестье".

Переговоры с Азербайджаном

У Армении нет территориальных претензий к Азербайджану. Поэтому мирный договор по границам 1991 года нас устраивает.

Однако внутри национальных границ нации и люди имеют свои права. И государство, которое объявляет себя частью цивилизованного мира, обязано следовать этим правилам.

И поэтому это вопрос для всего мира. Можно ли позволить диктатуре (а Азербайджан не является демократией) поглотить часть демократического общества?

Ведь не секрет, что то, что Азербайджан пытается сейчас устроить в Карабахе, является именно геноцидом. В Баку отрицают право армян быть армянами, так же, как Россия отрицает право Украины быть Украиной.

Поэтому наша позиция состоит в том, что как только будут закрыты переговоры о границе между Арменией и Азербайджаном, затем вам, господа из Баку, придется иметь дело с гарантированием прав той части армян, которые живут в Карабахе. Причем эти люди живут там тысячи лет, это их родина.

Шанс на такой компромисс существует.

В частности, если новый президент Турции будет более дружествен к Западу, чем Эрдоган, то снизится и поддержка Баку, а значит – азербайджанские власти будут более готовы к компромиссам.

Интервью взял Юрий Панченко,

видео Владимира Олийныка,

"Европейская правда"