Министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев в понедельник объявил о намерениях выделять Украине ежегодно по пять миллиардов евро военной поддержки на период до 2027 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Forbes Україна, об этом Линднер сказал на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Глава Минфина Германии уточнил, что решение о выделении 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины еще должен утвердить немецкий парламент.

Он добавил, что Берлин также предоставляет Киеву гуманитарную помощь, поддерживает украинских переселенцев и платит взносы в Международный валютный фонд, откуда средства тоже идут на поддержку украинской экономики.

В целом, по словам Линднера, с начала полномасштабной войны помощь Германии Украине составила 22 миллиарда евро.

"Сейчас мы разговариваем с Украиной не как страна-донор, а как страна-партнер", – цитирует немецкого министра Forbes Украина.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер утром в понедельник, 14 августа, прибыл в Киев. Во время первого с начала полномасштабного вторжения РФ визита в Киев он заверил в дальнейшей поддержке Украины в борьбе против России.

Напомним, в августе Германия объявила о расширении государственных гарантий для инвестиций в Украину.