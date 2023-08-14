Німеччина хоче давати по 5 млрд євро щороку на військову допомогу Україні до 2027-го – міністр

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час візиту до Києва в понеділок оголосив про наміри виділяти Україні щороку по п’ять мільярдів євро військової підтримки на період до 2027 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Forbes Україна, про це Лінднер сказав на пресконференції з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Очільник Мінфіну Німеччини уточнив, що рішення про виділення 5 мільярдів євро на військову підтримку України ще має затвердити німецький парламент.

Він додав, що Берлін також надає Києву гуманітарну допомогу, підтримує українських переселенців і сплачує внески до Міжнародного валютного фонду, звідки кошти теж ідуть на підтримку української економіки.

Загалом, за словами Лінднера, з початку повномасштабної війни допомога Німеччини Україні склала 22 мільярди євро.

"Зараз ми розмовляємо з Україною не як країна-донор, а як країна-партнер", – цитує німецького міністра Forbes Україна.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва. Під час першого від початку повномасштабного вторгнення РФ візиту до Києва він запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти Росії.

Нагадаємо, у серпні Німеччина оголосила про розширення державних гарантій для інвестицій в Україну.