Президент Польши анонсировал реформу военного командования

Польский президент Анджей Дуда в понедельник объявил о намерениях возродить командование видов Вооруженных сил Польши и создать командование Объединенных сил на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мире.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, такое Дуда сказал в речи накануне Дня Войска Польского, отмечаемого во вторник.

По словам президента Польши, в ближайшее время будут предложены изменения в командную структуру польской армии.

"Я твердо убежден, что в результате тех изменений, которые будут предложены буквально в ближайшее время, законодательных изменений, будет Объединенное командование, над которым будет иметь опеку, командование начальник Генерального штаба", – сказал Дуда.

"Будет воссоздано командование видов Вооруженных Сил, которые будут отвечать за подготовку солдат, за повседневное оперативное функционирование видов войск, но структура которых в целом будет одинаковой и в мирное, и в военное время, чтобы мы были более эффективными", – добавил он.

Как пояснил президент Польши и по совместительству верховный главнокомандующий Войска Польского, сейчас – "время больших вызовов, но также время глубокого анализа и глубокого осмысления государственных вопросов, особенно вопросов государственной безопасности".

Как известно, на фоне полномасштабной войны в Украине в Польше начали предпринимать шаги для укрепления обороноспособности.

Весной 2022 года был принят закон "О защите Родины", который ввел новый вид военной службы – добровольную военную службу. Пройти ее может каждый, кто ранее не был в армии. Благодаря ей можно пройти военную подготовку и в будущем остаться в резерве или вступить в профессиональную армию.

Кроме того, Польша планирует удвоить расходы на оборону до 5% ВВП.

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