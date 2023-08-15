Латвия отказала в убежище россиянке, которая называла себя противницей войны против Украины

Латвия отказала в предоставлении убежища гражданке России, которая заявила, что является противником режима Владимира Путина и войны против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Россиянка обратилась с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса осенью прошлого года. Весной этого года Управление гражданства и миграции (PMLP) не одобрило ее просьбу.

Не согласившись с решением, россиянка обратилась в Административный районный суд, не указав причин.

Из решения суда следует, что женщина въехала в Латвию вместе со своим мужем, который был вынужден покинуть Россию из-за того, что в октябре 2022 года получил повестку.

Они выехали из России в Грузию. Пробыв две недели в Грузии, они решили лететь в Латвию и просить убежища в этой стране. Однако в Латвии мужчина умер.

Суд не признал, что страх женщины перед политически мотивированным преследованием со стороны российских властей в связи с ее политическими взглядами был объективно оправдан. С учетом вышеизложенного ходатайство было отклонено в части, касающейся предоставления статуса убежища.

Ранее сообщалось, что Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) Латвии в сентябре направит шести тысячам российских граждан письма с просьбой покинуть страну.

А в Литве 1164 белорусов и россиян признали угрозой национальной безопасности.