Латвія відмовила у притулку росіянці, яка називала себе противницею війни проти України

Латвія відмовила у наданні притулку громадянці Росії, яка заявила, що є противником режиму Владіміра Путіна і війни проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Росіянка звернулась із заявою про надання статусу біженця або альтернативного статусу восени минулого року. Навесні цього року Управління громадянства та міграції (PMLP) не схвалило її прохання.

Не погодившись із рішенням, росіянка звернулася до Адміністративного районного суду, не вказавши причин.

З рішення суду випливає, що жінка в'їхала до Латвії разом зі своїм чоловіком, який був змушений покинути Росію через те, що в жовтні 2022 року отримав повістку.

Вони виїхали з Росії до Грузії. Пробувши два тижні в Грузії, вони вирішили летіти до Латвії і просити притулку у цій країні. Однак у Латвії чоловік помер.

Суд не визнав, що страх жінки перед політично вмотивованим переслідуванням з боку російської влади у зв'язку з її політичними поглядами був об'єктивно виправданий. З урахуванням вищевикладеного клопотання було відхилено в частині, що стосується надання статусу притулку.

Раніше повідомлялося, що Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Латвії у вересні надішле шістьом тисячам російських громадян листи з проханням покинути країну.

А у Литві 1164 білорусів та росіян визнали загрозою національній безпеці.