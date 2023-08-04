Литва признала более одной тысячи граждан РФ и Беларуси угрозой нацбезопасности

С конца 2022 года, после введения специальной анкеты, Литва признала угрозой национальной безопасности 1164 белорусов и россиян.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT со ссылкой на Департамент миграции страны.

Ведомство установило, что 910 граждан Беларуси представляют угрозу нацбезопасности. 337 из них отказали в выдаче разрешения на временное проживание в Литве, 121 – в продлении такого документа.

Кроме того, 205 белорусам аннулировали разрешения на временное проживание, которые действовали ранее, двум гражданам Беларуси отказали в выдаче разрешений на постоянное проживание в Литве. Еще у четырех отозвали такие документы, тогда как 241 белорусу отказали в выдаче литовской визы.

По данным ведомства, 254 гражданина РФ признали представляющими угрозу нацбезопасности страны, где 43 россиянам отказали в выдаче временного вида на жительство в Литве, 46 – в продлении.

К тому же, 59 гражданам России аннулировали ранее действовавшие разрешения на временное проживание, 52 гражданина РФ потеряли вид на постоянное проживание в Литве. Двум россиянам решили не выдавать постоянный вид на жительство при первом обращении, а еще 52 гражданам РФ отказали в выдаче национальных виз Литвы.

Все совершеннолетние граждане Беларуси и РФ обязаны заполнять анкету при подаче ими ходатайств о выдаче или изменении документа, дающего или подтверждающего право на проживание в Литве, о выдаче нового разрешения на временное проживание или выдаче национальной визы. Анкета требует указать определенную информацию, а также выразить отношение к российской агрессии в Украине.

Напомним, Литва смущена рисками для своей безопасности после перемещения тысяч "вагнеровцев" в Беларусь.

Ранее председатель комитета Сейма Литвы по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас заявил, что закрытие границы с Беларусью является лишь "вопросом времени".

Перед этим вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс сообщил о решении закрыть два КПП на границе с Беларусью, добавив, что их назовут чуть позже.