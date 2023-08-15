Шольц хочет суда по делам о подрыве "Северных потоков"

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за проведение судебного процесса по делам о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом он сказал во время выступления в своем избирательном округе в Потсдаме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы выясним, кто это был, насколько это возможно. И если результат нам не понравится, мы не откажемся от иска. Здесь никто не может рассчитывать на скидки", – заявил немецкий канцлер.

По словам Шольца, нет никаких доказательств того, что за атаками стоят США или Великобритания.

Расследование немецкой генеральной прокуратуры еще продолжается.

Как известно, подрыв трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошел в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря. Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

В то же время в конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

А в мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.