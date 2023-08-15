Шольц хоче суду у справах про підрив "Північних потоків"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за проведення судового процесу в справах щодо диверсії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2".

Про це він сказав під час виступу у своєму виборчому окрузі у Потсдамі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми з'ясуємо, хто це був, наскільки це можливо. І якщо результат нам не сподобається, ми не відмовимося від позову. Тут ніхто не може розраховувати на знижки", – заявив німецький канцлер.

За словами Шольца, немає жодних доказів того, що за атаками стоять США чи Велика Британія.

Розслідування німецької генеральної прокуратури ще продовжується.

Як відомо, підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" стався у вересні 2022 року на дні Балтійського моря. Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

У березні в західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Водночас наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750.

А у травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.