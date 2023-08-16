В Батуми освистали известную рок-группу за приглашение на сцену россиянина

Во время концерта в грузинском Батуми американскую рок-группу The Killers освистали после приглашения на сцену россиянина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Formula.

Перед исполнением одной из песен солист группы Брэндон Флауэрс спросил у присутствующих в зале, умеет ли кто-то из них играть на барабанах, после чего вывел на сцену одного из людей, которым оказался россиянин.

После того, как зритель ответил, что он из России, Флауэрс спросил у фанатов, как они к этому относятся. Часть зрителей отреагировала неодобрительно.

Несмотря на негативную реакцию зрителей, группа отыграла песню с российским барабанщиком.

Закончив песню, солист The Killers обратился к присутствующим и заявил, что, по его мнению, национальность не имеет значения и в музыке нет границ. Эти слова сопровождались еще большим недовольством зала, часть зрителей демонстративно покинула концерт.

После концерта на странице группы в Twitter опубликовали заявление с извинениями: "Мы признаем, что комментарий, который подразумевает, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неправильно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения".

Напомним, 31 июля в порт Батуми зашел круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, а также звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты. В тот же вечер корабль отплыл из Батуми.

Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.