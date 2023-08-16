МВД Польши: Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Варшава постоянно ожидает провокаций на польско-белорусской границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире Первого канала Польского радио.

По его словам, в Польше осознают, что самопровозглашенный президент Беларуси "Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы (в Сейм 15 октября), дестабилизируя ситуацию и делая различные провокации".

"Мы постоянно ожидаем провокаций на польско-белорусской границе", – отметил Вонсик.

Ранее сообщалось, что государства Балтии и Польша обсуждают между собой возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

Польша также объявила, что перебросит под границу с Беларусью дополнительно несколько тысяч военных, после чего общее их количество там составит около 10 тысяч.