Страны Балтии и Польша согласовывают действия на случай полного закрытия границы с Беларусью

Государства Балтии и Польша обсуждают между собой возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Билотайте рассказала, что неделю назад обсуждала вопрос белорусской границы с польским коллегой.

"Мы договорились о координации технических шагов, алгоритмов, как бы выглядело такое региональное решение, если бы государства Балтии и Польша сделали это одновременно. Мы продолжаем техническую и политическую работу. На 28 августа в Варшаве запланирована встреча с участием балтийских государств и Польши, и мы согласуем финальные детали того, как будет выглядеть синхронное закрытие границы", – объявила Агне Билотайте.

Напомним, 16 августа правительство Литвы официально приняло решение закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью с 18 августа.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

На фоне этих угроз Латвия отменила отпуска для пограничников.

Польша объявила, что перебросит под границу с Беларусью дополнительно несколько тысяч военных, после чего общее их количество там составит около 10 тысяч.