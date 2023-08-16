Молдавский беглый олигарх Шор хочет, чтобы ЕС снял с него санкции

Молдавский олигарх Илан Шор, который является основателем ныне запрещенной партии "Шор", и вице-председатель последней Марина Таубер оспаривают в Суде Европейского Союза введенные против себя санкции за дестабилизацию Молдовы.

Эту информацию в комментарии молдавской службе "Радио Свобода" подтвердил адвокат Шора и Таубер Карстен Затшлер, пишет "Европейская правда".

По словам адвоката, запросы об отмене санкций были направлены в Суд ЕС 9 августа. Он назвал ограничения "злоупотреблением властью со стороны ЕС", которые фактически помогают правительству в Кишиневе преследовать политическую оппозицию.

Как отмечает "Радио Свобода", интересы Шора и Таубер в суде представляют также Тьерри Бонтинк и Карстен Затшлер – адвокаты, которые в этом году также оспаривали санкции ЕС против российского миллиардера Романа Абрамовича.

Ранее Затшлер признал в разговоре с Bloomberg, что подавляющее большинство обжалований имеют "очень низкие перспективы на успех".

Напомним, в конце мая Совет ЕС принял регламент о введении санкций в рамках нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы.

Под санкции ЕС попали молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

Позже к санкциям за дестабилизацию Молдовы присоединились Канада и Норвегия.

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