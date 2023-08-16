Молдовський олігарх-утікач Шор хоче, щоб ЄС зняв із нього санкції

Молдовський олігарх Ілан Шор, який є засновником нині забороненої партії "Шор", та віцеголова останньої Марина Таубер оскаржують у Суді Європейського Союзу запроваджені проти себе санкції за дестабілізацію Молдови.

Цю інформацію в коментарі молдовській службі "Радіо Свобода" підтвердив адвокат Шора й Таубер Карстен Затшлер, пише "Європейська правда".

За словами адвоката, запити про скасування санкцій були надіслані до Суду ЄС 9 серпня. Він назвав обмеження "зловживанням владою з боку ЄС", які фактично допомагають уряду в Кишиневі переслідувати політичну опозицію.

Як зазначає "Радіо Свобода", інтереси Шора й Таубер у суді представляють також Тьєррі Бонтінк і Карстен Затшлер – адвокати, які цього року також оскаржували санкції ЄС проти російського мільярдера Романа Абрамовича.

Раніше Затшлер визнав у розмові з Bloomberg, що переважна більшість оскаржень мають "дуже низькі перспективи на успіх".

Наприкінці травня Рада ЄС ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

Пізніше до санкцій за дестабілізацію Молдови приєднались Канада й Норвегія.

Читайте також: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.