РФ подтвердила удар по шведскому заводу в Луцке: говорит, это "военный объект"

Посольство России в Швеции в среду в хамском комментарии подтвердило удар по заводу шведской компании SKF в ночь на вторник, заявив, что он является легитимной военной целью.

Такое следует из заявления российского посольства, которое цитирует "Европейская правда".

Представительство Москвы напомнило пропагандистское заявление Министерства обороны РФ о поражении "ключевых предприятий военной промышленности киевского режима".

"Не улавливаете связи? Тогда поясним: этот завод в Луцке – часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова", – утверждается в комментарии.

После этого посольство РФ скатывается в прямые угрозы, обещая, что "достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и предприятиям военно-промышленного комплекса, которые работают на них".

"Европейской правде" не удалось найти в открытых источниках хотя бы какого-то сообщения о сотрудничестве SKF и "Укроборонпрома". Согласно официальному сообщению компании, ее завод в Луцке производит конические роликоподшипники, "прежде всего для тяжелой гражданской автомобильной промышленности".

Также посольство России в своем заявлении умолчало о гибели трех работников завода SKF в Луцке.

Напомним, под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине – вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.

Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".