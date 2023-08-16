Украина полностью запустила зону свободной торговли с Северной Македонией

Правительство Украины приняло постановление, которое позволяет запустить обновленное соглашение о свободной торговле с Северной Македонией, принятое в октябре 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в среду сообщило Министерство экономики.

Как пояснил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, принятое постановление позволяет полностью запустить обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Северной Македонией, которое было ратифицировано весной.

Постановление в частности меняет механизм таможенного оформления сельскохозяйственных товаров, позволяя импортировать товары из Северной Македонии без лицензии на импорт в пределах тарифной квоты.

Распределение тарифных квот в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Украиной и Республикой Северная Македония будет осуществляться таможенными органами по принципу "первый пришел – первый обслуживается".

"Важным достижением для Украины в связи с соглашением является присоединение Северной Македонии к региональной конвенции "Пан-Евро-Мед", которая устанавливает идентичные правила происхождения товаров, и сертификата по перевозке товара EUR.1, который подтверждает статус преференциального происхождения товаров", – пояснил Качка.

Он добавил, что благодаря соглашению украинские аграрии получат больший доступ к общим европейским рынкам, поскольку получили возможность использовать компоненты продуктов, произведенных в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС.

Напомним, Украина и Северная Македония расширили соглашение о свободной торговле в октябре 2022 года.

В июне Киев объявил о намерениях начать внутригосударственные процедуры по обновлению пакета соглашений о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли.