Украина начнет пересмотр соглашений о свободной торговле с четырьмя странами ЕАСТ

Вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко во вторник провела встречу с министрами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), во время которой объявила о решении начать внутригосударственные процедуры по обновлению пакета соглашений о свободной торговле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство экономики Украины.

Пересмотр касается соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами ЕАСТ и двусторонних соглашений о сельском хозяйстве между Украиной и Норвегией, Исландией и Швейцарией.

Киев стремится включить в новую редакцию соглашения с ЕАСТ разделы по малым и средним предприятиям, торговле и устойчивому развитию, электронной коммерции и техническому сотрудничеству.

Также предлагается обновить разделы, посвященные торговле товарами, техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам, упрощению процедур торговли, защите интеллектуальной собственности, государственным закупкам.

"Обновление соглашения создаст новый благоприятный климат для экономических отношений в сфере торговли, будет способствовать формированию конкурентоспособной рыночной экономики и развитию ключевых отраслей", – прокомментировала Свириденко.

Она заверила, что Украина в свою очередь заинтересована в максимальной либерализации как ставок таможенных пошлин, так и льготных пошлин, а также нетарифных мер в отношении всех товаров.

Европейская ассоциация свободной торговли возникла в 1960 году и сейчас объединяет таможенные территории четырех европейских стран, которые не вступили в ЕС – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Зона свободной торговли обеспечивает странам-членам режим свободной торговли товарами и услугами и не распространяется на сельхозпродукцию, а также гарантирует свободное передвижение капиталов и физических лиц.

Как сообщалось, Молдова подписала соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли.