В Молдове говорят, что Украина впереди на пути в ЕС, но лучше идти туда вместе

Министр иностранных дел и евроинтеграции, вице-премьер Молдовы Нику Попеску считает, что совместное движение Украины и Молдовы в ЕС усиливает позиции обеих стран.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС", выступая по видеосвязи.

Попеску начал свое выступление с выражения благодарности к Украине и ВСУ.

"Это благодаря вам, благодаря вашей смелости мы можем продвигаться к членству в ЕС. Я благодарен каждому украинцу, которые защищают также Молдову. Я уверен, что вместе мы усиливаем друг друга на пути к вступлению в ЕС", – заявил он.

В то же время вице-премьер признал, что Украина продвинулась дальше Молдовы на пути к членству в ЕС.

"Вы уже завершаете селф-скрининг, оценку вашего соответствия праву ЕС, а мы его еще не начинали, и в ближайшие дни мы будем говорить с представителями офиса Стефанишиной, которые поделятся опытом", – отметил Попеску.

Он также отметил, что Молдова еще не выполнила все из предоставленных Еврокомиссией девяти рекомендаций.

"Мы идем к лучшему прогрессу, в частности в вопросе судебной реформы, борьбы с коррупцией и деолигархизацией. Мы чувствуем сопротивление системы и по части сфер прогресс не такой, как мы бы хотели. Молдова потеряла немало времени за 9 лет, после подписания Соглашения об ассоциации, когда некоторые правительства даже тормозили сближение с ЕС", – заявил Попеску.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и ставит целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

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