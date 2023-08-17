У Молдові кажуть, що Україна попереду на шляху до ЄС, але краще йти туди разом

Міністр закордонних справ та євроінтеграції, віцепрем’єр Молдови Ніку Попеску вважає, що спільний рух України та Молдови до ЄС посилює позиції обох країн.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС", виступаючи по відеозв'язку.

Попеску розпочав свій виступ з висловлення подяки до України та ЗСУ.

"Це завдяки вам, завдяки вашій сміливості ми можемо просуватися до членства в ЄС. Я вдячний кожному українцю, які захищають також Молдову. Я впевнений, що разом ми посилюємо один одного на шляху до вступу в ЄС", – заявив він.

Водночас віцепрем’єр визнав, що Україна просунулася далі за Молдову на шляху до членства в ЄС.

"Ви вже завершуєте селф-скрінінг, оцінку вашої відповідності праву ЄС, а ми його ще не починали, і ближчими днями ми будемо говорити з представниками офісу Стефанішиної, які поділяться досвідом", – зазначив Попеску.

Він також зазначив, що Молдова ще не виконала все з наданих Єврокомісією дев’яти рекомендацій.

"Ми йдемо до кращого прогресу, зокрема у питанні судової реформи, боротьби з корупцією і деолігархізацією. Ми відчуваємо опір системи і за частиною сфер прогрес не такий, як ми би хотіли. Молдова втратила чимало часу за 9 років, після підписання Угоди про асоціацію, коли деякі уряди навіть гальмували зближення з ЄС", – заявив Попеску.

Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році