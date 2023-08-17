Латвия опубликовала список компаний, экспортирующих в РФ

Центральное статистическое бюро Латвии обнародовало список компаний, которые продолжают торговать с Россией и Беларусью на фоне войны РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания LSM.

Отмечают, что министр экономики Илзе Индриксоне дала указание бюро опубликовать этот список, хотя ранее министерство противилось его обнародованию, ссылаясь на коммерческую тайну.

По словам министра, присутствие в списке не означает, что компания нарушает закон или санкции ЕС. В списке приведены лишь названия компаний и не указаны объемы или тип экспортируемых товаров.

Согласно списку, который будут обновлять ежемесячно, более 800 латвийских компаний экспортировали в РФ в 2022 году и около 300 – в этом году до июня. Это меньше, чем 1095 компаний, которые торговали с Россией в 2019 году.

В прошлом году компаний, которые экспортировали в Беларусь, было почти 400, тогда как в этом году их около 170.

По информации LSM, чаще всего из Латвии в Россию экспортировали продукты питания и алкоголь, реже – химикаты и лекарственные препараты, машины и электрооборудование, а также текстильные изделия.

Ранее расследование российского негосударственного проекта "Верстка" утверждало, что в РФ и дальше продолжают попадать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов.

Напомним, пакет санкций ЕС в июле был направлен на закрытие лазеек в уже введенных санкциях против РФ и борьбы с их обходом через третьи страны.