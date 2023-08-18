Россия закрыла въезд прокурору МУС Кариму Хану, которого сама же объявила в розыск

Министерство иностранных дел России в пятницу опубликовало заявление, которое представило как перечень мер в ответ на "агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса".

Об этом со ссылкой на заявление на сайте российского МИДа пишет "Европейская правда".

Москва объявила о расширении так называемого стоп-листа – то есть перечня людей, которым запрещен въезд в Россию. На этот раз туда вошли 54 гражданина Великобритании.

Среди них – британский министр культуры Люси Фрейзер, "которая активно лоббирует международную спортивную изоляцию России", и заместитель министра обороны Аннабель Голди, "ответственная за поставки в Украину вооружений, в частности снарядов с обедненным ураном".

Также под российские "санкции" попали прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, ряд журналистов BBC, The Guardian и The Daily Telegraph, а также руководство нескольких PR-организаций.

В МИД России напоследок пообещали и в дальнейшем продолжать "решительный отпор" Британии.

Ранее в пятницу Министерство иностранных дел России в ответ на сокращение численности сотрудников посольства в Молдове запретило въезд "ряду должностных лиц" Молдовы.

Отметим, что подобные "санкции" Москва регулярно объявляет в отношении граждан западных государств, которые поддерживают Украину в ее борьбе против незаконного полномасштабного российского вторжения.

Иронично, что под последние "санкции" попал прокурор МУС Хан, которого в России ранее объявили в розыск.