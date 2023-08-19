Боррель: Россия - это бензоколонка с атомной бомбой

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия не сможет достичь успеха в войне против Украины и не имеет такого веса в мире, как Китай.

Об этом Боррель сказал в интервью испанской газете El Pais, сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат ЕС отметил, что российский президент Владимир Путин, решив начать полномасштабное вторжение в Украину, "почти во всем ошибался" – в частности в способности контролировать страны Евросоюза из-за энергетической зависимости.

"Путин собирается пожертвовать своим народом и своей армией ради своего личного и политического выживания, и именно поэтому так трудно вести переговоры о мире", – отметил он.

В то же время Боррель положительно оценил последние переговоры по украинской "формуле мира" в Саудовской Аравии, отметив участие в них Китая.

"Хотя Китай никогда не скажет прямо, что он уменьшает свою поддержку России или способствует ее явному поражению. Пекин совсем не устраивает нынешняя ситуация. По меньшей мере – упоминаниями о ядерном оружии", – пояснил еврочиновник.

Комментируя политику Евросоюза в отношении Китая и вызовы, которые она поднимает, Боррель отметил, что невозможно сравнивать Пекин и Москву.

"Прежде всего, Китай – это не Россия. Китай – реальный геополитический актор, тогда как Россия – экономический карлик, как бензоколонка, владелец которой имеет атомную бомбу", – позже отметил Боррель, перефразировав известное выражение покойного американского сенатора Джона Маккейна.

В июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, учитывая тогдашние события с мятежом группы Вагнера, что российское государство и президент Владимир Путин ослаблены, а РФ может вступать в эру политической нестабильности.