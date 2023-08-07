Китай пригласил Борреля после неоднократных переносов визита

Министр иностранных дел Китая Ван И пригласил топ-дипломата Евросоюза Жозепа Борреля и его делегацию посетить страну осенью после того, как Пекин неоднократно откладывал визит.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР, пишет "Европейская правда".

Как сказано в заявлении МИД, визит Борреля позволит подготовиться к саммиту лидеров, который состоится в этом году. Дипломаты провели телефонный разговор.

В сообщении также отмечается, что Ван И и Боррель обменялись мнениями по "региональным вопросам, включая Украину и Нигер".

Ранее сообщалось, что визит Борреля в Китай, который неоднократно откладывался по разным причинам, может состояться в октябре этого года.

Поездку Борреля в КНР откладывали уже дважды с начала этого года. В апреле топ-дипломат ЕС не поехал в Пекин из-за положительного текста на коронавирус. А июльский визит неожиданно отменили без четкого объяснения причин.

В прошлом месяце Боррель должен был посетить Пекин и встретиться с тогдашним министром иностранных дел Цинь Ганом и другими высокопоставленными чиновниками. Позже высший законодательный орган КНР отстранил Циня от должности и восстановил на ней его предшественника Вана И.

Как известно, Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эту же цель поддержали лидеры ЕС на последнем саммите в июне.