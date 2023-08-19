В Будапеште появилось граффити "Стреляй в Орбана"
Суббота, 19 августа 2023, 18:31
В восточном районе Будапешта – Пешт – в пятницу утром заметили граффити-надпись "Стреляй в Орбана".
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал HVG.
Граффити появилось в пятницу утром на набережной в Пеште. Неизвестный с ошибкой написал "Lőjjétek le Orbánt" ("Стреляй в Орбана").
Свидетель рассказал HVG, что на месте происшествия перед граффити находились трое полицейских, также была перекрыта одна дорожная полоса.
В Главном управлении полиции Будапешта в комментарии порталу подтвердили факт инцидента.
Там отметили, что получили сообщение в 8:30 утра в пятницу, выехали и провели проверку на месте.
Районный отдел полиции начал расследование по подозрению в уголовном преступлении – вандализме. Кто именно является автором надписи, правоохранители еще не установили.
Напомним, в прошлом году в Таллине появились несколько листовок, на которых изображен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с усами немецкого диктатора Адольфа Гитлера и красной свастикой на лбу.