В Будапеште появилось граффити "Стреляй в Орбана"

В восточном районе Будапешта – Пешт – в пятницу утром заметили граффити-надпись "Стреляй в Орбана".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал HVG.

Граффити появилось в пятницу утром на набережной в Пеште. Неизвестный с ошибкой написал "Lőjjétek le Orbánt" ("Стреляй в Орбана").

ФОТО: HVG

Свидетель рассказал HVG, что на месте происшествия перед граффити находились трое полицейских, также была перекрыта одна дорожная полоса.

В Главном управлении полиции Будапешта в комментарии порталу подтвердили факт инцидента.

Там отметили, что получили сообщение в 8:30 утра в пятницу, выехали и провели проверку на месте.

Районный отдел полиции начал расследование по подозрению в уголовном преступлении – вандализме. Кто именно является автором надписи, правоохранители еще не установили.

Напомним, в прошлом году в Таллине появились несколько листовок, на которых изображен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с усами немецкого диктатора Адольфа Гитлера и красной свастикой на лбу.