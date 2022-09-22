В Таллинне расклеили листовки, где "президента Венгрии" Орбана сравнивают с Гитлером

В столице Эстонии появились несколько листовок, на которых изображен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с усами немецкого диктатора Адольфа Гитлера и красной свастикой на лбу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

В первый раз фотографии листовок появились на онлайн-форуме Reddit. Утверждается, что их можно увидеть на нескольких площадях Таллина и даже на здании венгерского посольства – ими заклеили герб страны.

ФОТО: REDDIT

На открытках, кроме Орбана в образе Гитлера, содержится такой текст (где Орбана, вероятно, ошибочно назвали "президентом" Венгрии), после которого размещена ссылка на сайт правозащитной организации Human Rights Watch:

"Это Виктор Орбан, президент Венгрии. Ему нравится российское вторжение в Украину и, поскольку ему нравятся мертвые украинцы, он распорядился возвести российскую АЭС в своей стране.ВЕНГРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛАБОРАНТОМ РОССИИ И НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЛЕНОМ ЕС. Пожалуйста, проявите эстонские ценности и скажите Венгрии, что она больше не может покупать российские энергоносители, финансируемые кровью украинского народа".

ФОТО: REDDIT

Венгерские власти пока не комментировали размещенные в Таллинне плакаты.

Напомним, власти Венгрии уже не первый месяц высказывают крайне спектичную позицию по Европейскому Союзу и полномасштабной войне России против Украины.

В одном из последних выступлений венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что война в Украине может продолжаться до 2030 года, что Украина может потерять треть или половину своей территории, а также допускает распад Евросоюза в следующее десятилетие.

О том, почему Венгрия доказывает, что чужда европейской ценностной цивилизации, читайте в статье: Венгрия выбирает сторону зла. Снова, как в 1939 году.