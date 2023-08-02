Премьер Италии подала в суд на солиста известной британской рок-группы

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подала в суд на солиста британской рок-группы Placebo Брайана Молко за оскорбления и клевету.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Издание напоминает, что в прошлом во время концерта в рамках фестиваля Sonic Park в Турине Молко со сцены назвал Мелони "расисткой" и "фашисткой".

Правоохранители начали расследование по факту неуважения к представителю власти.

Несколько дней назад адвокаты итальянского премьера подали иск в суд за клевету.

Напомним, в прошлом месяце окружной суд Манхэттена Окружной суд Манхэттена отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о повторном рассмотрении иска писательницы Джин Кэрролл, которой присудили пять миллионов долларов компенсации за сексуальные домогательства.