Президент Румынии отреагировал на российские удары вблизи его страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил новые российские атаки по объектам инфраструктуры на юге Украины.

Об этом румынский президент написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Йоханнис назвал неприемлемыми удары РФ по украинской инфраструктуре на Дунае, которые происходят в непосредственной близости к Румынии.

Он отметил, что этими атаками РФ осуществляет военные преступления.

"Они также влияют на способность Украины передавать свое продовольствие тем, кто в нем нуждается по всему миру", – подчеркнул румынский президент.

Российские оккупанты ночью 2 августа атаковали ударными беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуры на юге Одесской области, вспыхнули пожары, поврежден элеватор.

Всего ночью 2 августа Воздушные силы сбили 23 дрона Shahed, которые российские оккупанты запустили по Украине, однако часть беспилотников поразила портовую инфраструктуру Одесской области.