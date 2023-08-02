Президент Румунії відреагував на російські удари поблизу його країни

Президент Румунії Клаус Йоганніс засудив нові російські атаки по об'єктах інфраструктури на півдні України.

Про це румунський президент написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Йоганніс назвав неприйнятними удари РФ по українській інфраструктурі на Дунаї, що відбуваються у безпосередній близькості до Румунії.

Він наголосив, що цими атаками РФ здійснює воєнні злочини.

"Вони також впливають на здатність України передавати своє продовольство тим, хто його потребує по всьому світі", – підкреслив румунський президент.

Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.

Загалом уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони Shahed, які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одеської області.