Папа Римский: Европе не хватает "креативных инициатив" для урегулирования войны в Украине

Папа Римский Франциск заявил, что сомневается в том, что западные страны движутся в правильном направлении для обеспечения мира во всем мире, начиная с охваченной войной Украины.

Об этом он сказал во время своей апостольской поездки в Португалию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Понтифик осудил рост инвестиций в производство оружия, отметив, что это приводит к "истощению аутентичного человеческого капитала: образования, здравоохранения, государства всеобщего благосостояния".

"С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не показываешь миру пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, которые вызывают столько кровопролития?" – сказал Франциск.

Он добавил, что мечтает о Европе, "которая использует свои огромные таланты для урегулирования конфликтов".

В эти выходные Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям – властям Российской Федерации".

Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

Ранее Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, упомянув ночной ракетный удар РФ по Одессе.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".