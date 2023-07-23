В воскресенье, 23 июля, Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив ночной ракетный удар РФ по Одессе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Понтифик вспомнил об Украине в своей речи после воскресной молитвы "Ангел Господень".

"Давайте не прекращать молиться за мир, особенно за дорогую Украину, которая продолжает испытывать смерти и разрушения, что также, к сожалению, произошло этой ночью в Одессе", – сказал Папа.

Ранее свои реакции опубликовали западные министры иностранных дел и послы, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, а также президент Молдовы.

Как известно, в ночь на 23 июля Россия снова осуществила ракетную атаку на Одессу. В Одесской ОГА сообщили, что разрушены шесть домов. Также серьезно пострадал Спасо-Преображенский собор, самый большой собор города.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ночью обстреляли Одесскую область 19 ракетами разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.