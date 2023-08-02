Хакеры из КНДР украли у проукраинской компании в Эстонии десятки миллионов долларов

Эстонская криптокомпания CoinsPaid утверждает, что в результате действий злоумышленников у нее похитили криптовалюты общей стоимостью 37,3 миллиона долларов, в инциденте обвиняют хакеров из Северной Кореи.

Об этом говорится в публикации эстонского портала dv.ee, сообщает "Европейская правда".

Соучредитель и руководитель CoinsPaid Максим Крупишев рассказал, что о взломе компания узнала в ночь на 22 июля. Работу сервиса пришлось приостановить более чем на сутки, все убытки клиентов компания покрыла за свой счет.

По характеру дальнейшего движения средств после вывода CoinsPaid удалось отследить, что автором атаки была северокорейская Lazarus Group, стоящая за рядом крупных цифровых ограблений последних лет.

В фирме не исключают, что CoinsPaid выбрали в качестве цели в том числе из-за украинского происхождения соучредителя, а также позиции фирмы относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Не секрет, что Северная Корея, как и Россия, сейчас относится к группе стран-агрессоров. Поэтому я бы не исключал, что мы стали приоритетной целью, в том числе из-за поддержки Украины, которую мы оказываем частично публично, частично не публично", – говорит Крупышев.

По его словам, расследование инцидента ведет полиция Эстонии, CoinsPad также связалась с международными расследователями и другими жертвами атак Lazarus Group для обмена опытом.

Компания CoinsPaid была основана в Таллинне в 2019 году. В прошлом году через экосистему CoinsPaid было осуществлено транзакций на сумму, эквивалентную 5,7 миллиарда евро.

В 2021 году сообщалось, что хакеры Северной Кореи похитили сотни миллионов долларов для финансирования ядерных и баллистических ракетных программ своей страны.