Хакери з КНДР вкрали в естонської компанії десятки мільйонів доларів у криптовалюті

Естонська криптокомпанія CoinsPaid стверджує, що в результаті дій зловмисників у неї викрали криптовалюти загальною вартістю 37,3 мільйона доларів, в інциденті звинувачують хакерів із Північної Кореї.

Про це йдеться в публікації естонського порталу dv.ee, повідомляє "Європейська правда".

Співзасновник і керівник CoinsPaid Максим Крупишев розповів, що про злам компанія дізналась у ніч проти 22 липня. Роботу сервісу довелось призупинити на понад добу, всі збитки клієнтів компанія покрила власним коштом.

За характером подальшого руху коштів після виведення CoinsPaid вдалося відстежити, що автором атаки була північнокорейська Lazarus Group, що стоїть за низкою великих цифрових пограбувань останніх років.

У фірмі не виключають, що CoinsPaid обрали як ціль зокрема через українське походження співзасновника, а також позицію фірми щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Не секрет, що Північна Корея, як і Росія, зараз належить до групи країн-агресорів. Тому я б не виключав, що ми стали пріоритетною ціллю, зокрема через підтримку України, яку ми надаємо частково публічно, частково не публічно", – каже Крупишев.

За його словами, розслідування інциденту веде поліція Естонії, CoinsPad також зв’язалася з міжнародними розслідувачами та іншими жертвами атак Lazarus Group для обміну досвідом.

Компанія CoinsPaid була заснована в Таллінні 2019 року. Минулоріч через екосистему CoinsPaid було здійснено транзакцій на суму, еквівалентну 5,7 мільярда євро.

У 2021 році повідомлялось, що хакери Північної Кореї викрали сотні мільйонів доларів для фінансування ядерних і балістичних ракетних програм своєї країни.