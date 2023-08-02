Зеленский назвал 12 стран, присоединившихся к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины на этот момент присоединились 12 стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

Зеленский заявил, что до конца года пакет гарантий безопасности для Украины на период до вступления в НАТО должен стать "вполне конкретным".

"К Совместной декларации с "Группой семи" на сегодня присоединились еще 12 стран-партнеров: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями, и первым государством, с которым работаем, стали США", – рассказал он.

Президент добавил, что присоединение к заявлению других стран и работу над этим обсудят на закрытой части встречи.

Зеленский также объявил, что саммит по "формуле мира" рассчитывают организовать на осень.

Напомним, на полях саммита НАТО в Вильнюсе лидеры государств "Группы семи" совместно провозгласили, что берут на себя политическое обязательство защищать Украину во время этой войны, а также – вероятно – в случае нового нападения РФ.

"ЕвроПравда" публиковала полный текст этого рамочного документа.

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