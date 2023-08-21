В Польше состоялись последние занятия по самообороне для женщин в рамках проекта "Женская самооборона – доверяй армии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, в рамках проекта бесплатные тренинги прошли более 6,5 тысяч женщин, тогда как 20 августа состоялись последние занятия в этом выпуске.

Ponad 6500 kobiet wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych w ramach projektu „Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku”. Dziś odbyły się ostatnie zajęcia w tej edycji, w czasie których ochotniczki pod okiem wojskowych instruktorów poznawały podstawy technik samoobrony.… pic.twitter.com/SuGQTM82T9 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 20, 2023

"Волонтеры под бдительным оком военных инструкторов изучали основы техники самозащиты. Женщины также могли восстановить свои практические знания по принципам оказания первой помощи", – уточнил Блащак.

Недавно в Варшаве ко Дню Войска Польского состоялся масштабный военный парад – крупнейший после завершения холодной войны в прошлом веке.

Полномасштабное вторжение России в Украину сделало укрепление вооруженных сил приоритетом для польских властей. Она пообещала удвоить численность армии до 300 тысяч военнослужащих и потратить около 4% нынешнего ВВП на оборону.

Ранее Польша объявила, что перебросит под границу с Беларусью дополнительно несколько тысяч военных, после чего общее их количество там составит около 10 тысяч.