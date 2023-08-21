У Польщі понад шість тисяч жінок пройшли армійський курс із самооборони

У Польщі відбулися останні заняття з самооборони для жінок в рамках проєкту "Жіноча самооборона — довіряй армії".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у Twitter міністр оборони країни Маріуш Блащак.

За його словами, в рамках проєкту безкоштовні тренінги пройшли понад 6,5 тисяч жінок, тоді як 20 серпня відбулися останні заняття у цьому випуску.

Ponad 6500 kobiet wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych w ramach projektu „Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku”. Dziś odbyły się ostatnie zajęcia w tej edycji, w czasie których ochotniczki pod okiem wojskowych instruktorów poznawały podstawy technik samoobrony.… pic.twitter.com/SuGQTM82T9 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 20, 2023

"Волонтери під пильним оком військових інструкторів вивчали основи техніки самозахисту. Жінки також могли відновити свої практичні знання з принципів надання першої допомоги", – уточнив Блащак.

Нещодавно у Варшаві до Дня Війська Польського відбувся масштабний військовий парад – найбільший після завершення холодної війни в минулому столітті.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило зміцнення збройних сил пріоритетом для польської влади. Вона пообіцяла подвоїти чисельність армії до 300 тисяч військовослужбовців і витратити близько 4% цьогорічного ВВП на оборону.

Раніше Польща оголосила, що перекине під кордон з Білоруссю додаткові кілька тисяч військових, після чого загальна їхня кількість там становитиме близько 10 тисяч.