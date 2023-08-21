В Британии чай уступает по популярности кофе

Британцы сейчас пьют кофе чаще, чем чай, и тратят на него больше средств, свидетельствуют последние исследования в стране, которая традиционно была известна связанными с чаем традициями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Исследование компании Statista с участием 2100 респондентов в Великобритании выявило, что около 63% людей регулярно пьют кофе и только 59% – чай.

А аналитики компании Kantar недавно обнаружили, что в течение года до марта 2023-го в супермаркетах приобрели более 533 миллионов пачек кофе и только 287 миллионов пачек чая.

По данным Британской кофейной ассоциации, британцы выпивают около 98 миллионов чашек кофе ежедневно, 80% британцев, которые посещают кафе, делают это хотя бы раз в неделю, а 16% – ежедневно.

Кофе опережает чай по популярности в Британии несмотря на то, что цены на него существенно выросли за последние несколько лет из-за инфляции и неурожаев. Годовая инфляция цен на кофе в стране составляет от 7,6% до 16,5% ежемесячно в течение последнего года.

Считается, что кофе появился в Англии в середине XVII века, а первая кофейня была основана в Оксфорде в 1650 году евреем по имени Якоб в здании, которое сейчас известно как "Гранд-кафе".

Первое упоминание о чае в Англии датируется 1658 годом. Популярность он приобрел чуть позже, при короле Карле II благодаря его жене, королеве Екатерине Браганса – португальской принцессе, благодаря чьей любви к чаю напиток стал модным сначала при дворе, а затем и среди состоятельных слоев населения.

Заметим, что в 2018 году тогда бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пытался воспользоваться чаем, чтобы не отвечать на вопросы журналистов о его контроверсионном заявлении относительно мусульманок.