Немецкое правительство еще не определилось относительно передачи Украине ракет Taurus

Правительство Германии пока не определилось, будет ли оно поставлять Украине дальнобойный крылатые ракеты типа Taurus, про что просил Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Представитель правительства Штеффен Гебештрайт, отвечая на вопрос, усилит ли поставки Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине давление на немецкое правительство в вопросе Taurus, заявил, что такого давления не ощущается.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать решения о поставках Taurus до или во время заседания правительства на следующей неделе, Гебештрайт добавил, что на данный момент он не имеет расписания, по которому можно было бы об этом сообщать.

"Важно, что пока нет никакого нового статуса (поставки ракет Taurus)", – сказал он.

Также важно, "чтобы Украина получала максимальную поддержку", сказал Гебештрайт, подчеркнув, что Германия оказывает Украине самую сильную военную поддержку после Соединенных Штатов.

Как сообщалось, более половины опрошенных граждан Германии сейчас выступает против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, которые Киев просил для поражения российских военных объектов в глубоком тылу.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

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