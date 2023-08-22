Белый дом: Война не зашла в тупик, Украина продолжает отвоевывать земли

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник отверг утверждение о том, что полномасштабное вторжение России в Украину якобы зашло в тупик.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Салливана, в США изначально четко осознавали, что поле боя в Украине является очень динамичным: "с обеих сторон происходят атаки и оборона во многих местах вдоль очень протяженной линии фронта".

"Мы видим, что она (Украина. – Ред.) продолжает захватывать территории на методичной, систематической основе", – добавил он.

В конце прошлой недели издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

На это советник Байдена по нацбезопасности тогда ответил, что ситуация на поле боя в Украине постоянно меняется, и в США верят в способность украинских сил достичь успеха.