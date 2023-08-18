WP: Разведка США утверждает, что Украина не сможет достичь ключевой цели наступления

Американская разведка утверждает, что в ходе контрнаступательных операций Украина не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

Об этом сообщили The Washington Post источники, знакомые с засекреченным прогнозом разведки США, пишет "Европейская правда".

Анализ американской разведки основывается на том, что российские оккупационные войска оказывают ожесточенное сопротивление и обороняются с помощью широкой системы минных полей и окопов.

Издание предполагает, что эта оценка "будет побуждать Киев и западные столицы обвинять друг друга в том, почему наступление, на которое были потрачены десятки миллиардов долларов западного вооружения и военной техники, не достигло своих целей".

По словам американских чиновников, украинские войска, которые продвигаются к Мелитополю из населенного пункта Работино, расположенного около 80 км от города, будут оставаться в нескольких километрах от него.

Офис директора Национальной разведки США отказался от комментариев.

Издание отмечает, что в первую неделю боев Украина понесла значительные потери против хорошо подготовленной обороны России и сейчас ВСУ решили перейти к тактике продвижения вперед небольшими подразделениями на разных участках фронта, чтобы минимизировать потери.

В материале также отмечается, что Украина потеряла огромные ресурсы в боях за Бахмут Донецкой области, из-за чего в администрации Байдена обеспокоены тем, что обязательства на востоке могут подорвать потенциал контрнаступления на юге.

Новая оценка разведки совпадает с секретным февральским прогнозом США, который указывает на то, что нехватка оборудования и численности войск может означать, что контрнаступление будет "очень далеким" от достижения цели Украины – разорвать сухопутный мост в Крым до августа. Эта оценка была изложена в секретном документе, который выложил американский военнослужащий Алекс Тейшейра в социальную сеть Discord.

Американские чиновники заявили, что Вашингтон все еще настроен на то, что Киев удивит скептиков и преодолеет трудности. Один из представителей Пентагона заявил, что Украина может продолжить контрнаступление зимой, когда все, включая обеспечение солдат теплом и запасами пищи и боеприпасов, становится гораздо сложнее.

Это также будет зависеть от того, сколько специализированного оборудования и одежды для холодной погоды у них есть в наличии, сказал представитель оборонного ведомства. Но Москва также может превзойти своих конкурентов во время зимних военных операций, поскольку "россияне способны воевать в холодную погоду", добавил чиновник.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина не чувствует давления со стороны Запада во время контрнаступления.

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо, загнав россиян в оборону.

Кроме того, американское оборонное ведомство фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.