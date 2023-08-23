Макрон: Франция не признает аннексии Россией оккупированных территорий Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что официальный Париж продолжает считать категорически противоправным и не признает "присвоение" Россией Крыма и других оккупированных территорий Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в дистанционном выступлении на саммите Крымской платформы.

Макрон отметил, что аннексия Россией Крыма и Севастополя была полностью противоправной и нарушила базовые принципы международного права, а после того ситуация на полуострове стабильно ухудшалась.

"Хочу еще раз четко заявить перед всеми вами, рядом с вами: Франция не признает ни аннексию Россией территорий Украины, ни результатов псевдовыборов, организованных там", – отметил Макрон.

Французские СМИ отметили, что это одновременно может быть косвенный ответ на слова экс-президента Франции Николя Саркози, который недавно назвал перспективы возвращения Крыма "иллюзорными".

Макрон выразил уважение и солидарность с украинцами на фоне всех трудностей и страданий во время полномасштабной войны, и осудил российские удары по гражданским целям, назвав их военными преступлениями.

"Мы остаемся рядом с вами на европейском пути Украины и в вашем стремлении к справедливому и устойчивому миру, то есть миру с уважением к международному праву", – добавил президент Франции.

Он выразил уважение и солидарность с украинцами на фоне всех трудностей и страданий во время полномасштабной войны, и осудил российские удары по гражданским целям, назвав их военными преступлениями.

"Мы остаемся рядом с вами на европейском пути Украины и в вашем стремлении к справедливому и устойчивому миру, то есть миру с уважением к международному праву", – отметил президент Франции.

Макрон отдельно осудил российские удары по инфраструктуре для экспорта зерна после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

"Все, кто еще сомневался, теперь имеют доказательства, что Россия на самом деле никогда не хотела предложить решение для одного из прямых последствий этой войны (угрозу продовольственного кризиса – Ред.)", – подчеркнул президент Франции, одновременно напомнив, что ЕС и Украина ищут способы и дальше экспортировать украинское зерно для стран Глобального юга.

Президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении отметил, что от того, сможет ли Россия по результатам войны "закрепить" за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка.

А литовский лидер Гитанас Науседа в своем выступлении подчеркнул, что именно с Крыма началась российская агрессия против Украины, и, очевидно, Крым будет местом, где ей окончательно положат конец.