Болгария дает 150 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине

Правительство Болгарии на заседании в среду приняло решение выделить 293 376 болгарских левов (150 тысяч евро) на гуманитарную помощь Украине в связи со сложной ситуацией, вызванной полномасштабным вторжением РФ.

Об этом говорится в решении правительства, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Отмечается, что решение является подтверждением последовательной позиции Болгарии в поддержку усилий ЕС и международного сообщества, направленных на облегчение страданий и оказание помощи украинскому населению.

Гуманитарная помощь Болгарии будет распределена тремя равными частями в пользу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Детского фонда ООН и Международного комитета Красного Креста.

Финансирование будет осуществляться из бюджета развития и гуманитарной помощи болгарского Министерства иностранных дел.

Ранее стало известно, что Болгария начнет передавать Украине около 100 единиц бронированных транспортных средств советского образца в конце сентября – начале октября.

Это станет первым случаем, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.

Несмотря на сильное влияние России, Болгария последовательно поддерживала Украину в ее борьбе против полномасштабного российского вторжения. Нынешнее прозападное правительство Болгарии публично поддержало вступление Украины в НАТО.