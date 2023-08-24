Премьера Британии признали виновным во лжи относительно декларирования бизнеса жены

Парламентское расследование установило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак не задекларировал должным образом долю своей жены в компании по уходу за детьми, которая могла бы получить выгоду от новой политики британского правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Расследование касалось заявлений Сунака о наличии у его жены, Акшаты Мурти, доли в компании Koru Kids – агентстве по уходу за детьми, о чем стало известно из публикаций в СМИ.

Эта информация появилась на фоне провозглашенного в последней редакции бюджета призыва для сиделок за детьми устраиваться в частные заведения, где им предлагают доплаты за работу.

Уполномоченный Палаты общин Великобритании по вопросам стандартов Дэниел Гринберг пришел к выводу, что Сунак должен был задекларировать долю жены в компании, когда к нему с соответствующей просьбой обратился парламентский комитет.

Но Гринберг считает, что эта ошибка произошла неумышленно: сам Сунак объяснял, что декларировал имущество как член парламента, а не правительства – к последним выдвигают более строгие требования. Поэтому он ограничился рекомендацией исправить декларирование и закрыл расследование.

Сам премьер Британии в письме к парламентскому уполномоченному извинился за сложившуюся ситуацию и пообещал внести необходимые изменения.

До назначения на должность премьер-министр Британии Риши Сунак и Акшата Мурти считались одной из самых богатых семей Великобритании. Мурти – дочь индийского миллиардера, основателя IT-компании InfoSys Нараяны Мурти.

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