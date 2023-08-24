Канада в День независимости Украины назвала нового посла в Киеве

Новой главой дипломатического представительства Канады в Украине станет Наталья Цмоць.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел Канады.

Как отметила глава канадского МИД Мелани Жоли, назначение нового посла "гарантирует, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину в это трудное время и в долгосрочной перспективе".

"Отношения Канады с Украиной являются железными: мы стояли бок о бок с Украиной задолго до начала российского вторжения. Канада остается сильным партнером, тогда как украинцы продолжают бороться за свой суверенитет и независимость, и будет поддерживать Украину на пути ее восстановления и реконструкции", – говорится в сообщении.

ФОТО: APTN NEWS

Согласно официальной биографии, Наталья Цмоць – госслужащая с многолетним опытом работы в посольстве Канады в Украине, а также министерствах здравоохранения, иностранных дел, обороны и государственных услуг и закупок.

Среди прочего, Цмоць в МИД Канады отвечала за разработку первой программы по безопасности в Украине после вторжения России в 2014 году, которая предусматривала поддержку запуска операции по обучению украинских военнослужащих UNIFIER.

Кроме того, как отмечает МИД Канады, Цмоць владеет украинским языком и имеет связи с украинской общиной и деловыми кругами в Украине и Канаде.

Предшественница нового дипломата Лариса Галадза объявила о завершении дипломатической миссии в Украине в конце июля.

Лариса Галадза начала миссию в Украине осенью 2019 года. 23 августа 2021 года она представляла Канаду на Крымской платформе.