Посол Канады объявила о завершении миссии в Украине
Понедельник, 31 июля 2023, 13:56
Посол Канады в Украине Лариса Галадза завершает свою дипломатическую миссию после четырех лет работы.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видеообращение дипломатки опубликовало посольство Канады в Украине в Twitter.
Галадза поблагодарила украинцев за гостеприимство, оптимизм и мужество.
Она подчеркнула, что Канада будет стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется.
1/2 Ambassador @LGaladza has completed her mission in 🇺🇦. In her video address, the Ambassador thanked Ukrainians for their hospitality, optimism and courage. She emphasized that 🇨🇦 will stand with 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/XTRqRbJCdx— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) July 31, 2023
"Вы победите в этой войне. Я жду того дня, когда мы вместе будем праздновать победу. А до тех пор война не должна остановить жизнь в Украине, ни на минуту", – подчеркнула посол.
Лариса Галадза начала миссию в Украине осенью 2019 года. 23 августа 2021 года она представляла Канаду на Крымской платформе.
Напомним, в начале июля свою миссию в Украине завершила посол Германии Анка Фельдгузен. 20 июля ее сменил Мартин Йегер.