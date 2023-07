Посол Канады объявила о завершении миссии в Украине

Посол Канады в Украине Лариса Галадза завершает свою дипломатическую миссию после четырех лет работы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видеообращение дипломатки опубликовало посольство Канады в Украине в Twitter.

Галадза поблагодарила украинцев за гостеприимство, оптимизм и мужество.

Она подчеркнула, что Канада будет стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется.

1/2 Ambassador @LGaladza has completed her mission in 🇺🇦. In her video address, the Ambassador thanked Ukrainians for their hospitality, optimism and courage. She emphasized that 🇨🇦 will stand with 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/XTRqRbJCdx