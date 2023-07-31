Посол Канады объявила о завершении миссии в Украине

Посол Канады в Украине Лариса Галадза завершает свою дипломатическую миссию после четырех лет работы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее видеообращение дипломатки опубликовало посольство Канады в Украине в Twitter.

Галадза поблагодарила украинцев за гостеприимство, оптимизм и мужество.

Она подчеркнула, что Канада будет стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется.

1/2 Ambassador @LGaladza has completed her mission in 🇺🇦. In her video address, the Ambassador thanked Ukrainians for their hospitality, optimism and courage. She emphasized that 🇨🇦 will stand with 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/XTRqRbJCdx — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) July 31, 2023

"Вы победите в этой войне. Я жду того дня, когда мы вместе будем праздновать победу. А до тех пор война не должна остановить жизнь в Украине, ни на минуту", – подчеркнула посол.

Лариса Галадза начала миссию в Украине осенью 2019 года. 23 августа 2021 года она представляла Канаду на Крымской платформе.

Напомним, в начале июля свою миссию в Украине завершила посол Германии Анка Фельдгузен. 20 июля ее сменил Мартин Йегер.