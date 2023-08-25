Украина получит F-16, когда будут выполнены несколько условий - министр обороны Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает реалистичным сроком передачу Украине истребителей F-16 через шесть-восемь месяцев, ведь перед этим должны быть выполнены несколько предпосылок.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

По словам Оллонгрен, передача самолетов состоится как можно быстрее, но шесть-восемь месяцев – это наиболее реалистичный срок.

"Обучение авиаторов уже началось, но мы должны его наращивать, чтобы у вас было достаточно подготовленного персонала для боевого использования истребителей F-16. Также важно решить вопрос инфраструктуры, поэтому здесь, в Украине, вы одновременно работаете над созданием надлежащей инфраструктуры для этого современного самолета и очень передовой системы вооружений для него", – отметила она.

Кроме того, по ее словам, параллельно идет обсуждение всех шагов с Вашингтоном, потому что решение – за ними, ведь это их система вооружений.

"И мы понимаем, что на это нужно время. По нашим оценкам, на обучение надо шесть-восемь месяцев. Но это уже чрезвычайно быстро. Никто раньше не делал этого так быстро. Поэтому я надеюсь, что уложимся в этот временной промежуток", – отметила Оллонгрен.

Она сомневается в том, что передача самолетов еще в этом году возможна.

"Со стороны Нидерландов нам надо, чтобы сначала были выполнены все предпосылки. А именно: чтобы были подготовлены экипажи, чтобы мы понимали, что инфраструктура готова, а также чтобы у нас были не только самолеты, но и запчасти, необходимое вооружение для них и тому подобное. Учитывая это, мы реалистично рассчитываем на следующий год", – сказала министр.

Кроме того, Оллонгрен добавила, что точные условия передачи самолетов еще обсуждаются.

"Мы еще не определились с точными условиями, и это зависит не только от нас. Это также тот вопрос, где Соединенные Штаты имеют важный голос. И где голос Украины также имеет значение", – заявила она.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании.

Дания, а также Нидерланды в выходные объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Подробнее смотрите в видео Условия для F-16, разрешение бить по Крыму, где будут готовить пилотов. Интервью Минобороны Нидерландов