На границе с Грузией застряли украинцы, принудительно вывезенные в РФ: МИД изучает ситуацию
В нейтральной полосе между границами России и Грузии застряли шестеро граждан Украины – бывшие заключенные, которых принудительно забрали в Россию; МИД изучает их ситуацию.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В четверг в грузинских СМИ получила огласку информация о шести гражданах Украины, которые уже неделю находятся в нейтральной полосе между Россией и Грузией возле пункта пропуска Верхний Ларс.
Как рассказывают, пятеро из них – заключенные из Херсонской области, которых российские оккупанты во время отступления вывезли и поместили в российские пенитенциарные учреждения отбывать оставшийся срок наказания. Еще один якобы украинец, который попытался выехать из оккупации через Россию и оказался в фильтрационном лагере, а после освобождения решил выезжать.
Мужчины надеялись выехать из России транзитом через Грузию и прибыли на границу в ночь на 17 августа. Грузинские пограничники не захотели их пропускать.
Еду, воду и лекарства украинцам подвозят волонтеры.
По словам матери одного из мужчин, которая общалась со СМИ, российские силовики делали попытку забрать ее сына из буферной зоны обратно в Россию, но его спутники и грузинские пограничники "отбили" его и после этого украинцы пытаются держаться ближе к грузинскому пункту.
В МИД Грузии заявили, что сразу сообщили Киеву о ситуации, чтобы способствовать возвращению этих граждан в Украину, и встречались с поверенным в делах Украины Александром Шульгой.
В Министерстве иностранных дел в комментарии РБК-Украина сказали, что работают над возвращением шести граждан.
"Сейчас осуществляется проверка их лиц и юридических аспектов отбытия определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину", – отметили в пресс-службе МИД.
Как сообщалось, Латвия отказала в предоставлении убежища гражданке России, которая заявила, что является противницей режима Владимира Путина и войны против Украины.
А в Ирландии украинским беженцам грозит выселение за отказ платить за питание.