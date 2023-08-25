На границе с Грузией застряли украинцы, принудительно вывезенные в РФ: МИД изучает ситуацию

В нейтральной полосе между границами России и Грузии застряли шестеро граждан Украины – бывшие заключенные, которых принудительно забрали в Россию; МИД изучает их ситуацию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг в грузинских СМИ получила огласку информация о шести гражданах Украины, которые уже неделю находятся в нейтральной полосе между Россией и Грузией возле пункта пропуска Верхний Ларс.

Как рассказывают, пятеро из них – заключенные из Херсонской области, которых российские оккупанты во время отступления вывезли и поместили в российские пенитенциарные учреждения отбывать оставшийся срок наказания. Еще один якобы украинец, который попытался выехать из оккупации через Россию и оказался в фильтрационном лагере, а после освобождения решил выезжать.

Мужчины надеялись выехать из России транзитом через Грузию и прибыли на границу в ночь на 17 августа. Грузинские пограничники не захотели их пропускать.

Еду, воду и лекарства украинцам подвозят волонтеры.

По словам матери одного из мужчин, которая общалась со СМИ, российские силовики делали попытку забрать ее сына из буферной зоны обратно в Россию, но его спутники и грузинские пограничники "отбили" его и после этого украинцы пытаются держаться ближе к грузинскому пункту.

В МИД Грузии заявили, что сразу сообщили Киеву о ситуации, чтобы способствовать возвращению этих граждан в Украину, и встречались с поверенным в делах Украины Александром Шульгой.

В Министерстве иностранных дел в комментарии РБК-Украина сказали, что работают над возвращением шести граждан.

"Сейчас осуществляется проверка их лиц и юридических аспектов отбытия определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину", – отметили в пресс-службе МИД.

Как сообщалось, Латвия отказала в предоставлении убежища гражданке России, которая заявила, что является противницей режима Владимира Путина и войны против Украины.

А в Ирландии украинским беженцам грозит выселение за отказ платить за питание.