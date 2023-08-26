ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии

Министерство иностранных дел через генеральное консульство в Милане помогает украинцам, которые попали в дорожную аварию с участием автобуса с украинскими номерами на севере Италии.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что четырех украинцев в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинские учреждения городов Удине и Триест, остальным оказали медицинскую помощь на месте и временно разместили в специальных центрах спасательных служб вблизи Удине.

"Транспорт для возвращения наших граждан в Украину должен быть предоставлен перевозчиком в ближайшее время", – добавил представитель МИД.

Также, по словам Николенко, украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП и держат на контроле лечение пострадавших украинцев.

Как сообщалось, на севере Италии на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста, в пятницу вечером с фурой столкнулся автобус с десятками украинских туристов.

Местные органы власти сообщали о 15 пострадавших, в том числе семерых детей.