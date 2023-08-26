ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані

Міністерство закордонних справ через генеральне консульство в Мілані допомагає українцям, які втрапили в дорожню аварію за участю автобуса з українськими номерами на півночі Італії.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що чотирьох українців у важкому стані госпіталізували до медичних закладів міст Удіне й Трієст, решті надали медичну допомогу на місці й тимчасово розмістили в спеціальних центрах рятувальних служб поблизу Удіне.

"Транспорт для повернення наших громадян до України має бути наданий перевізником найближчим часом", – додав речник МЗС.

Також, за словами Ніколенка, українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями для з‘ясування всіх обставин ДТП і тримають на контролі лікування постраждалих українців.

Як повідомлялось, на півночі Італії на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в п'ятницю ввечері з фурою зіткнувся автобус з десятками українських туристів.

Місцеві органи влади повідомляли про 15 постраждалих, зокрема сімох дітей.