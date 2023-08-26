Лидер партии Меркель поддерживает предоставление Украине Taurus, но с ограничением

Председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что поддерживает предоставление Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, но с ограничением радиуса действия.

Об этом Мерц заявил в интервью Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Лидер ХДС считает, что Германия "должна поставить крылатые ракеты" Taurus, но они должны быть ограничены таким образом, "чтобы их можно было использовать только для защиты территории Украины".

"Я боюсь, что однажды мы придем к осознанию того, что сделали слишком мало и слишком поздно для Украины, а следовательно, и для нашей безопасности. Эта нерешительность еще может оказаться большой исторической ошибкой", – подчеркнул политик.

В случае одобрения предоставления Taurus Германия станет третьей страной, которая передаст Украине дальнобойные ракеты после уже поставленных ракет Storm Shadow (Великобритания) и SCALP (Франция).

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары ими по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине Taurus. В то же время в Украине уверены, что это решение не будет приниматься "целый год".

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