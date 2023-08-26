Лідер партії Меркель підтримує надання Україні Taurus, але з обмеженням

Голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, та з обмеженням радіусу дії.

Про це Мерц заявив в інтерв’ю Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Лідер ХДС вважає, що Німеччина "повинна поставити крилаті ракети" Taurus, але вони мають бути обмежені таким чином, "щоб їх можна було використовувати тільки для захисту території України".

"Я боюся, що одного дня ми дійдемо до усвідомлення того, що зробили надто мало й надто пізно для України, а отже, і для нашої безпеки. Ця нерішучість ще може виявитися великою історичною помилкою", – підкреслив політик.

У разі схвалення надання Taurus Німеччина стане третьою країною, яка передасть Україні далекобійні ракети після вже поставлених ракет Storm Shadow (Велика Британія) та SCALP (Франція).

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не буде ухвалюватись "цілий рік".

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